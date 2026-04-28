Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Ace 3

Компания OnePlus объявила о выпуске беспроводных наушников Buds Ace 3, которые обойдутся в Китае в эквивалент 50 долларов. Новинка характеризуется 12-миллиметровыми динамическими драйверами, воспроизведением частот от 20 Гц до 40 кГц, системой активного шумоподавления с эффективностью 55 дБ, режимом прозрачности, тремя микрофонами и функциями ИИ для шумоподавления во время звонков, поддержкой аудио высокого разрешения с кодеком LHDC 5.0, частотой дискретизации до 96 кГц, скоростью передачи данных до 1 Мбит/с, игровым режимом с задержкой 47 мс, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, массой одного наушника 4,4 грамма, черной и серебристой расцветками, ИИ-переводом речи, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, временем автономной работы до 10 часов или до 54 часов с учетом зарядного футляра, а также временем полной зарядки 90 минут.

Обзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работы
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколения
Обзор SVEN AP-B325MV. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники
