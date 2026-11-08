Представлены беспроводные наушники Panasonic RB-HJ800

Компания Panasonic пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью RB-HJ800, которая базируется на 40-миллиметровых динамических излучателях. Новинка также характеризуется физической кнопкой Bass Enhancer для усиления басов, поддержкой аудиокодеков SBC и AAC, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, гибридной системой шумоподавления с двумя микрофонами и режимом прозрачности Ambient, поддержкой функции ENC для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков, возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, комплектным съёмным аудиокабелем для проводной соединения, автономностью до 100 часов с беспроводным соединением и до 90 часов с проводным, поддержкой быстрой зарядки (15 минут подзарядки хватит на 8 часов работы), складной конструкцией, а также черной, белой и коричневой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном японском рынке составила 95 долларов.