Представлены беспроводные наушники Realme Buds Air7

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Air7, которая уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 40 долларов. Новинка характеризуется 12,4-миллимиетровыми динамическими драйверами с титановой диафрагмой, шестью микрофонами с поддержкой шумоподавления во время телефонных разговоров на базе ИИ, системой активного шумоподавления с эффективностью до 52 дБ, поддержкой кодека LHDC, частотой дискретизации 96 кГц, скоростью передачи данных 1000 кбит/с, сертификатом Hi-Res Gold, поддержкой пространственных звуковых 3D-эффектов, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, задержкой 45 мс, поддержкой Dual Device Connection 2.0 для одновременного сопряжения с двумя устройствами, автономностью до 7,5 часа с активированным шумоподавлением и до 52 часов с учетом зарядного футляра.