Представлены беспроводные наушники Vivo TWS 5

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Vivo TWS 5 и TWS 5 Hi-Fi, которые могут похвастаться массой всего 4,8 грамма. Новинки также характеризуется адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) на базе четырех микрофонов с эффективностью до 60 дБ и сверхширокополосным шумоподавлением до 5500 Гц, ИИ-системой для устранения шума окружающей среды во время телефонных звонков, 11-миллиметровым динамическим драйвером с керамической вольфрамовой диафрагмой второго поколения и поддержкой Hi-Res аудио, частотным диапазоном от 16 Гц до 48 кГц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков LDAC, AAC, SBC и LC3, автономностью до 12 часов или до 48 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Версия Hi-Fi отличается специальными звуковыми эффектами и поддержкой кодека LHDC 5.0. Наушники оценены в эквивалент 55 и 70 долларов соответственно.