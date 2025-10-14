Представлены беспроводные наушники Vivo TWS 5

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Vivo TWS 5 и TWS 5 Hi-Fi, которые могут похвастаться массой всего 4,8 грамма. Новинки также характеризуется адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) на базе четырех микрофонов с эффективностью до 60 дБ и сверхширокополосным шумоподавлением до 5500 Гц, ИИ-системой для устранения шума окружающей среды во время телефонных звонков, 11-миллиметровым динамическим драйвером с керамической вольфрамовой диафрагмой второго поколения и поддержкой Hi-Res аудио, частотным диапазоном от 16 Гц до 48 кГц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков LDAC, AAC, SBC и LC3, автономностью до 12 часов или до 48 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Версия Hi-Fi отличается специальными звуковыми эффектами и поддержкой кодека LHDC 5.0. Наушники оценены в эквивалент 55 и 70 долларов соответственно.

Наушники iQOO TWS 5 получат шумоподавление до 60 дБ…
Компания iQOO раскрыла подробности о беспроводных наушниках TWS 5, которые будут представлены в Китае 20 …
Наушники Motorola Moto Buds Bass оценили в 22 доллара …
Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Moto Buds Bass, которые получили 1…
Наушники Loewe Leo оценены в 1300 евро…
Компания Loewe пополнила ассортимент полноразмерных наушников флагманской моделью Loewe Leo, которая полу…
Представлена игровая гарнитура Beyerdynamic MMX 150 Wireless…
Немецкий производитель Beyerdynamic пополнил ассортимент игровых гарнитур моделями MMX 150 Wireless и MMX…
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса…
Наушники Rapoo H100 ориентированы на длительную эксплуатацию и использование в офисе или дома. Вращающийс…
Powerbeats Pro 2 получили новые фишки с релизом iOS 26…
Компания Apple выпустит новую версию операционной системы iOS 26 пятнадцатого сентября, и вместе с новыми…
Apple AirPods Pro 3 поставляются без кабеля зарядки…
Практика комплектовать устройства аксессуарами, когда-то считавшаяся нормой, постепенно уходит в прошлое.…
Apple готовит новый чип и камеры для AirPods Pro…
AirPods Pro 3 получили множество обновлений и улучшений по сравнению с предыдущим поколением AirPods Pro …
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500
realme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлениемrealme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой водыОбзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой воды
Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank UltraБеспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor