Представлены беспроводные наушники iQOO TWS 2

Компания iQOO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью iQOO TWS 2, которая обойдется на родном для производителя китайском рынке в 55 долларов. Новинка характеризуется вакуумной конструкцией, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, 12,2-мм динамическими драйверами, частотным диапазоном от 16 Гц до 48 кГц, аудиочипом Qualcomm S3 Gen 2, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, активным шумоподавлением до 55 дБ, поддержкой LDAC, APTX, AAC и SBC, временем автономной работы до 11 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, а также черно-желтой и белой расцветками.