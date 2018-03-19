Представлены безрамочные смартфоны Oppo R15 и R15 Dream Mirror

Компания Oppo официально представила безрамочные смартфоны R15 и R15 Dream Mirror, слухи о которых ходили долгое время. Новинки получили 6,28-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, 20-Мп фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3400 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, порт USB Type-C и предустановленную Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.

Oppo R15 оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Helio P60 и двойной основной камерой с модулем Sony IMX519 на 16 Мп и вспомогательным сенсором на 5 Мп. R15 Dream Mirror отличается более производительным процессором Snapdragon 660 и двойной камерой с сенсором Sony IMX519 на 16 Мп и вспомогательным модулем на 20 Мп. Обе камеры могут похвастаться системой искусственного интеллекта для определения сцены.