Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook B3

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями серии ExpertBook B3, которые ориентированы на бизнес-сегмент. Новинки оснащаются чипами Intel вплоть до Core Ultra 7 второй серии с поддержкой Intel vPro, AI Boost NPU и графическим адаптером Intel Arc, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5, накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, 14- и 16-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 1920:1200 или 2560:1600 точек, интерфейсами Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, аккумуляторами ёмкостью 50 или 63 Втч, шарниром с углом открытия 180°, прочностью по военному стандарту, функцией удобной замены батареи, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и опциональным модемом 5G LTE.

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