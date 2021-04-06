Представлены блоки питания Cougar VTE X2 ARGB

Компания Cougar пополнила ассортимент блоков питания серией VTE X2 ARGB, в которую вошли три модели мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. Новинки характеризуются схемой с одной шиной 12 В, фиксированными кабельными системами, 120-мм вентилятором с адресуемой RGB-подсветкой, собственным контроллером ARGB с кнопкой, синхронизацией посредством 3-контактного разъёма ARGB, сертификатом 80 Plus Bronze, японскими конденсаторами, защитой от пониженного и повышенного входного напряжения, короткого замыкания, перегрузки по току и суммарной мощности, а также одним 8-контактным (4 + 4) разъёмом EPS. Две младшие модели получили два 8-контактных (6 + 2) разъёма питания PCIe, а версия на 750 Вт – четыре. Младшая модель имеет пять разъёмов питания SATA, а старшие версии – восемь разъёмов. Цена и дата начала продаж блоков питания будут объявлены позже.