Представлены блоки питания DeepCool GamerStorm DQ-M

Компания DeepCool пополнила ассортимент блоков питания тремя моделями (650 Вт, 750 Вт и 850 Вт) GamerStorm DQ-M, которые могут похвастаться сертификатами 80 Plus Gold и полностью модульными кабельными системами. Новинки характеризуются схемой с преобразованием постоянного тока, активной коррекцией коэффициента мощности, несколькими шинами напряжения +12 В, 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником, одним 24-контактным разъемом ATX, двумя EPS на 4+4 контакта, четырьмя разъемами питания PCIe на 6+2 контакта, а также выделенными шинами по 25 A для EPS и для питания SATA/Molex.

Модель на 650 Вт имеет две шины на 30 А для питания PCIe, вариант на 750 Вт – две шины по 35 А, а блок питания на 850 Вт – две шины по 40 А. БП на 650 Вт и 750 Вт способны питать до семи устройств SATA, а модель на 850 Вт – до десяти. Цены и дата начала продаж новинок будут объявлены позже.

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