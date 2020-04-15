Представлены блоки питания Sharkoon SHP Bronz

Компания Sharkoon пополнила ассортимент блоков питания двумя моделями SHP Bronz мощностью 500 Вт и 600 Вт, которые оценен в 45 евро и 50 евро. Новинки характеризуются сертификацией 80 PLUS Bronze, эффективностью не менее 85% при 50% нагрузке, не менее 82% при 20- и 100% нагрузке, черным корпусом с размерами 140:150:86 мм, 120-мм вентилятором с низким уровнем шума и подшипником скольжения, системой UVP, защищающей от понижения напряжения, OVP от превышения напряжения, OPP от превышения мощности и SCP от короткого замыкания, показателем среднего времени безотказной работы минимум 100 000 часов (MTBF). Старт продаж Sharkoon SHP Bronz намечен на ближайшие недели.