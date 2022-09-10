Представлены блоки питания Thermaltake TOUGHPOWER GF3 GOLD с сертификацией Intel PSDG ATX 3.0

Компания Thermaltake официально представила блоки питания серии TOUGHPOWER GF3 GOLD ATX3.0. Новинки полностью совместимы со спецификацией Intel PSDG ATX 3.0. Блоки питания оснащены 16-контактными разъемами питания PCIe 5.0 12VHPWR. На рынке будут представлены модели с разной мощностью: от 750 Вт до 1650 Вт. Вся линейка является полностью модульной, что обеспечивает простую укладку кабелей.

В Thermaltake TOUGHPOWER GF3 GOLD используются 100% высококачественные японские конденсаторы, рассчитанные на температуру 105°C. Блоки питания оснащены 135-мм вентилятором, а GF3 1350W и 1650W оснащены 140-мм вентилятором, гарантирующим превосходную эффективность охлаждения.

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