Представлены блоки питания Thermaltake Toughpower GF

Компания Thermaltake пополнила ассортимент блоков питания моделями Toughpower GF PS-TPD-0750FNFAGx-2 и PS-TPD-0850FNFAGx-2 мощностью 750 и 850 Вт соответственно. Новинки характеризуются сертификацией 80 PLUS Gold, эффективностью 90%, качественными японскими конденсаторами, которые гарантируют надёжность и стабильность работы, а также внушительный срок службы, 140-мм вентилятором с низким уровнем шума на гидравлическом подшипнике. Также отметим размеры 150:86:160 мм, полностью модульную систему плоских кабелей, несколько средств безопасности, диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов Цельсия, а также гарантию на 10 лет, которой характеризуются изделия семейства Toughpower GF. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.