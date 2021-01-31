Представлены блоки питания Thermaltake Toughpower GF

Компания Thermaltake пополнила ассортимент блоков питания моделями Toughpower GF PS-TPD-0750FNFAGx-2 и PS-TPD-0850FNFAGx-2 мощностью 750 и 850 Вт соответственно. Новинки характеризуются сертификацией 80 PLUS Gold, эффективностью 90%, качественными японскими конденсаторами, которые гарантируют надёжность и стабильность работы, а также внушительный срок службы, 140-мм вентилятором с низким уровнем шума на гидравлическом подшипнике. Также отметим размеры 150:86:160 мм, полностью модульную систему плоских кабелей, несколько средств безопасности, диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов Цельсия, а также гарантию на 10 лет, которой характеризуются изделия семейства Toughpower GF. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Thermaltake Toughpower GF
Обзоры:
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Лучший блок питания для майнинга. HIGH POWER APT-1200F 1200WЛучший блок питания для майнинга. HIGH POWER APT-1200F 1200W
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
Новости:
Xiaomi выпустила зарядное устройство Mi Charger мощностью 120 Вт

Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство Mi Charger мощностью 120 Вт. Зарядное устройство ...
Представлены блоки питания Thermaltake Toughpower GF

Компания Thermaltake пополнила ассортимент блоков питания моделями Toughpower GF PS-TPD-0750FNFAGx-2 и PS...
Cougar анонсировала линейку блоков питания VTK с эффективностью 80 Plus Bronze

Cougar VTK это новая линейка блоков питания начального уровня. ...
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Лучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1500 MRЛучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1500 MR
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Apple и Hyundai Motor достигнут соглашен...
Apple и Hyundai Motor достигнут соглашенHyundai Motor ведет переговоры с Apple о реализации амбициозного проекта технологического гиганта по созд...
Motorola Capri Plus получит SoC Snapdrag...
Motorola Capri Plus получит SoC SnapdragНедавно в сети появились подробности о характеристиках смартфона Motorola Capri, а сегодня в базе данных ...
Китайцы рассекретили Vivo X60 Pro ...
Китайцы рассекретили Vivo X60 Pro В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробные сведения о флагманском смартфоне Vivo X6...
Mi 10 Youth Edition получил обновление A...
Mi 10 Youth Edition получил обновление AКомпания Xiaomi анонсировала Mi 10 Youth Edition на мероприятии MIUI 12, компания поставляло его с более ...
Представлен корпус Sharkoon TG5 RGB Sile...
Представлен корпус Sharkoon TG5 RGB SileКомпания Sharkoon пополнила ассортимент корпусов моделью TG5 RGB Silent PCGH Edition, которая была спроек...
Realme V15 вскоре выйдет в Индии...
Realme V15 вскоре выйдет в ИндииБюро индийских стандартов сотовой связи (BIS) одобрило смартфон Realme V15, который вчера был официально ...
OPPO A53 5G с частотой обновления 90 Гц ...
OPPO A53 5G с частотой обновления 90 Гц Компания OPPO представила бюджетный смартфон A53 с поддержкой 5G. Смартфон в настоящее время доступен для...
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. ...
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. В конце прошлого года мы провели детальное тестирование стирально...
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Editio...
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited EditioOnePlus официально выпустила OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition в Китае. Эта версия смартфона стои...
Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Ac...
Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab AcSamsung представила Galaxy Tab Active3 в США. Ранее защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active3 впервые...
AMD выпустила драйвер Radeon Software Ad...
AMD выпустила драйвер Radeon Software AdКомпания AMD выпустила последний драйвер Radeon Software Adrenalin 20.12.1 для графических процессоров. В...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплей...
Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплейСетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Oppo Find X3, который...
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor