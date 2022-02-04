Представлены бюджетные часы Fire-Bolt Ninja Call 2

Fire-Boltt представила новые бюджетные умные часы Fire-Boltt Ninja Call 2. Fire-Boltt Ninja 2 оснащен большим 1,7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с разрешением 240 x 280 пикселей. Смарт-часы имеют квадратный форм-фактор и имеют физическую навигационную кнопку на правом ребре. Умные часы имеют более 200 циферблатов.

Одним из основных моментов станет функция Bluetooth-звонков. Умные часы будут поддерживать звонки с помощью встроенного микрофона и динамика. Функция вызова также поддерживает панель быстрого набора, историю вызовов и контакты. Он также имеет возможность отклонения звонка. Часы имеют более 27 спортивных режимов и несколько функций, связанных со здоровьем.

Они поставляются с мониторингом сердечного ритма, отслеживанием сна и мониторингом SpO2. Спортивные режимы включают езду на велосипеде, ходьбу, бег, бадминтон, скалолазание и многое другое. Он также поддерживает отслеживание менструального цикла. Умные часы могут работать до 10 дней без подзарядки.
Комментарии и отзывы Fire-Bolt Ninja Call 2
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