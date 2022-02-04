Представлены бюджетные часы Fire-Bolt Ninja Call 2

Одним из основных моментов станет функция Bluetooth-звонков. Умные часы будут поддерживать звонки с помощью встроенного микрофона и динамика. Функция вызова также поддерживает панель быстрого набора, историю вызовов и контакты. Он также имеет возможность отклонения звонка. Часы имеют более 27 спортивных режимов и несколько функций, связанных со здоровьем.
Они поставляются с мониторингом сердечного ритма, отслеживанием сна и мониторингом SpO2. Спортивные режимы включают езду на велосипеде, ходьбу, бег, бадминтон, скалолазание и многое другое. Он также поддерживает отслеживание менструального цикла. Умные часы могут работать до 10 дней без подзарядки.