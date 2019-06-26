Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro

Компания LG пополнила ассортимент смартфонов недорогими моделями W10, W30 и W30 Pro, которые будут продаваться в Индии только онлайн. Первые две новинки получили чипсет MediaTek Helio P22, 6,2-и 6,26-дюймовые дисплеи с разрешением HD+, аккумуляторы на 4000 мАч, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.

W10 оснастили основной камерой с модулями на 13 Мп и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. Старшей модели W30 досталась тройная основная камера на 12 Мп, 13 Мп и 2 Мп, а также фронтальная камера разрешением 16 Мп. При этом у младшей модели экран с «бровью», а у старшей –каплевидный вырез. Что до W30 Pro, то он оснащается платформой Snapdragon 632. W10 оценен в 130 долларов, W30 – 145 долларов, а цена W30 Pro пока не сообщается.