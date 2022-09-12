Представлены бюджетные смартфоны Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G

Бренд Redmi представил два новых смартфона Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G. Новинки идентичны по дизайну, но отличаются платформой. Redmi 11 Prime основан на мобильной платформе MediaTek Helio G99, а Redmi 11 Prime 5G базируется на MediaTek Dimensity 700 с 5G. На борту моделей используется память LPDDR4X и UFS 2.2, а также есть поддержка карт microSD.

Смартфоны оснащены IPS-экраном с диагональю 6,58 дюйма, разрешением 2408 x 1080 пикселей и частотой кадров 90 Гц. Работают под управлением операционной системы Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Фронтальная камера на 5 МП. Основная камера в Redmi 11 Prime 5G представлена сенсорами на 50 МП и 2 МП, в свою очередь Redmi 11 Prime получил еще один сенсор на 2 МП (для макросъемки). Есть сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников. Модели получили аккумуляторам емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Redmi 11 Prime в версии 4/64 ГБ продается за 165 долларов, а за версию 6/128 ГБ придется заплатить 190 долларов. Смартфон Redmi 11 Prime 5G с 4/64 ГБ памяти на борту оценен в 175 долларов, а версия 6/128 ГБ продается за 200 долларов.
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