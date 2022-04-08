Представлены бюджетные умные часы - Amazfit GTS 2 Mini

На индийском рынке представлена новая модель бюджетных умных часов — Amazfit GTS 2 Mini. Новинка внешне напоминает и технически Amazfit GTS 2 Mini.

Умные часы Amazfit GTS 2 Mini (новая версия) оснащены 1,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 306 x 354 пикселей. Дисплей поддерживает функцию Always On. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, нижняя панель пластиковая. Вес устройства составляет 19,5 грамм, есть защита 5АТМ, так что плавать с часами можно (а вот нырять нежелательно). Емкость аккумулятора составила 220 мАч, максимальная автономность достигает 14 дней. Часы имеют более 68 режимов тренировок, оснащены датчиками сердечного ритма и SpO2. Также есть GPS-приемник и голосовой помощник Amazon Alexa.

Продажи Amazfit GTS 2 Mini (новая версия) в Индии стартуют 11 апреля по цене 65 долларов.
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