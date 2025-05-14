Представлены часы Amazfit Balance 2

Компания Amazfit объявила о выпуске умных часов Balance 2, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 275 долларов. Новинка характеризуется 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и защитным сапфировым стеклом, диаметром 47 мм, массой 42 грамма, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Zepp OS 5, автоматическим распознаванием таких видов активности, как гольф и дайвинг, отслеживанием частоты сердечного ритма и уровня кислорода в крови в режиме реального времени, мониторингом качества сна и уровня стресса, батареей ёмкостью 658 мАч, автономностью до 21 дня в при обычном использовании или до 67 часов с активированным GPS, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2, Wi-Fi и NFC, а также микрофоном и динамиком.

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