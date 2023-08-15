Представлены часы Amazfit Cheetah Square

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Cheetah Square, которая уже доступна для покупки по цене в 230 евро. Новинка характеризуется корпусом толщиной 9,9 мм, алюминиевым безелем, защитой от воды до 5 атм, 1,75-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 450:390 пикселей и яркостью 1000 нит, 100 циферблатами, поддержкой функции Always On Display, поддержкой Amazon Alexa, мониторингом сна, отслеживанием пульса и уровня насыщения крови кислородом, двухдиапазонным GPS, поддержкой 100 сторонних приложений и 150 спортивных режимов и до 2,3 ГБ свободного пространства накопителя для хранения музыки.

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