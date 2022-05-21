Представлены часы Amazfit GTR 2 New Version

Бренд Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью Amazfit GTR 2 New Version, которая станет доступна для покупки 23 мая по цене в 155 долларов. Новинка оснащается корпусом из алюминиевого сплава, силиконовым ремешком в черной и серой расцветках, 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454:454 пикселей, яркостью до 450 кд/м2 (плотность 326 PPI) и 2,5D-стеклом, 90 спортивными режимами, возможностями мониторинга частоты сердечных сокращений, пройденных шагов, количества калорий, качества сна и уровня стресса, биотрекером для измерения SpO2, датчиком биологических данных, акселерометром, геомагнитным датчиком, датчиком давления воздуха и датчиком внешней освещенности, защитой от влаги в соответствии со степенью 50 АТМ, поддержкой Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi (2,4 ГГц) и GPS + ГЛОНАСС, 3 ГБ флеш-памяти и батареей ёмкостью 471 мАч.

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