Представлены часы Apple Watch SE 3

Компания Apple пополнила ассортимент часов моделью Watch SE 3, которая приходит на смену выпущенным три года назад Watch SE 2. Новинка также характеризуется 1,78-дюймовым Retina LTPO OLED-экраном с разрешением 448:368 точек, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Ion-X, однокристальной системой Apple S10, операционной системой watchOS 12 с дизайном Liquid Glass и обновленной графической оболочкой, функцией голосового тренера Workout Buddy, литий-ионной батареей, поддержкой беспроводной быстрой зарядки, автономностью до 18 часов, модемом 5G, возможностью диагностирования апноэ во сне, а также поддержкой жестов двойного нажатия и взмахов запястья. Часы появятся в продаже 19 сентября по цене в 250 долларов.

Часы Google Pixel Watch 4 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смарт-часов Google Pixel Watch …
Garmin представила умные часы Venu X1…
Сегодня компания Garmin представила новые умные часы Venu X1 стоимостью 799 долларов. Новинка получила кв…
Стала известна цена Google Pixel Watch 4…
Профильный ресурс Android Headlines раскрыл цену на умные часы Google Pixel Watch 4, которые будут предст…
Официально: HUAWEI Watch GT6 выпустят в сентябре…
Компания HUAWEI объявила, что её следующая крупная презентация пройдет 19 сентября в Париже. Судя по тизе…
Часы Casio G-Shock GA-010GB-1A9JF оценили в $130…
Компания Casio представила аналогово-цифровые часы G-Shock GA-010GB-1A9JF, которые вошли в серию Black an…
Apple Watch Ultra 3 получат увеличенный дисплей…
Apple, похоже, тихо готовится к запуску умных часов Apple Watch Ultra 3, но, вопреки ожиданиям, нас может…
Представлен фитнес-трекер Amazfit Helio Strap…
Бренд Amazfit объявил о выпуске на китайский рынок фитнес-трекера Helio Strap, который оценен в эквивален…
Часы TECNO Watch 3 Active оценили в 4 тысячи рублей …
Компания TECNO выпустила на российский рынок умные часы Watch 3 Active, которые обойдутся в 4 тысячи рубл…
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor