Представлены часы Apple Watch SE 3

Компания Apple пополнила ассортимент часов моделью Watch SE 3, которая приходит на смену выпущенным три года назад Watch SE 2. Новинка также характеризуется 1,78-дюймовым Retina LTPO OLED-экраном с разрешением 448:368 точек, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Ion-X, однокристальной системой Apple S10, операционной системой watchOS 12 с дизайном Liquid Glass и обновленной графической оболочкой, функцией голосового тренера Workout Buddy, литий-ионной батареей, поддержкой беспроводной быстрой зарядки, автономностью до 18 часов, модемом 5G, возможностью диагностирования апноэ во сне, а также поддержкой жестов двойного нажатия и взмахов запястья. Часы появятся в продаже 19 сентября по цене в 250 долларов.