Представлены часы Black Shark GS3 Ultra

Бренд Black Shark пополнил ассортимент умных часов защищенной моделью Black Shark GS3 Ultra, которая среди прочего получила сертификацию по 15 военным стандартам. Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и 270 циферблатами, водонепроницаемостью уровня 5ATM, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, множеством функций отслеживания состояния здоровья, 160 спортивными режимами, модулем GNSS и временем автономной работы до 18 дней. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.

realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
