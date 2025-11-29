Представлены часы Black Shark GS3 Ultra

Бренд Black Shark пополнил ассортимент умных часов защищенной моделью Black Shark GS3 Ultra, которая среди прочего получила сертификацию по 15 военным стандартам. Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и 270 циферблатами, водонепроницаемостью уровня 5ATM, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, множеством функций отслеживания состояния здоровья, 160 спортивными режимами, модулем GNSS и временем автономной работы до 18 дней. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.