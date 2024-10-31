Представлены часы COROS Pace Pro с автономностью 20 дней

Компания COROS пополнила ассортимент спортивных умных часов моделью COROS Pace Pro, которая получила 46-мм корпус из армированного волокном полимера. Новинка характеризуется водонепроницаемостью до 50 метров, массой 37 граммов с учетом ремешка из нейлона, 1,3-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с разрешением 416:416 точек, пиковой яркостью до 1500 нит и защитным минеральным стеклом, отслеживанием качества сна, ЧСС и уровня кислорода в крови, барометрическим высотомером, акселерометром, гироскопом, 3D-компасом, оптическим пульсоксиметром, датчиком электрокардиограммы, датчиком для измерения температуры кожи, поддержкой загрузки карт рельефа, автономностью до 20 дней в обычном режиме и до 31 часа в активном режиме с GPS, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, а также 32 ГБ флеш-памяти. Цена часов составила 400 евро.