Представлены часы Casio AE-1600H

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией AE-1600H, в которую вошли модели в серой, черной и песочной расцветках. Новинки характеризуются узнаваемым корпусом, крупным ЖК-экраном, светодиодной подсветкой, для которой выделена отдельная кнопка, водонепроницаемость до 100 метров (10 бар), сроком службы батарейки CR2032 до 10 лет, календарем, двойным временем, секундомером, таймером обратного отсчета, будильником, размерами 54,1:49,7:15,9 мм и массой 52 грамма. Часы станут доступны для покупки в ближайшее время, но цена пока не раскрывается.

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