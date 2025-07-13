Представлены часы Casio Edifice EFR-539DE

Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-539DE, в которую вошли аналоговые модели 2AV, 3AV и 8AV в синей, зеленой и серой расцветках соответственно. Новинки характеризуются корпусом и безелем из нержавеющей стали и алюминия, браслетом из нержавеющей стали, циферблатом с минеральным стеклом, размерами 54,1:49,5:11,7 мм и массой 184 грамма, часовой, минутной и секундной стрелками, тремя дополнительными циферблатами и отображением даты, точностью хода ±20 секунд в месяц, водонепроницаемостью до 100 метров и батарейкой SR920SW, автономности которой хватит на два года. Casio Edifice EFR-539DE станут доступны для покупки в ближайшее время, но цена пока не раскрывается.

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