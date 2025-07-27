Представлены часы Casio Edifice EFS-S650 с керамическим безелем

Компания Casio пополнила ассортимент аналоговых часов серией Edifice EFS-S650, которая может похвастаться отполированным керамическим безелем. Последний сильнее защищен от царапин в сравнении с нержавеющей сталью.

Новинка также характеризуется отполированными до блеска корпусом и браслетом из нержавеющей стали, циферблатом с узорчатым принтом, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, водонепроницаемостью до 10 бар (глубина 100 метров), тремя стрелками, тремя дополнительными небольшими циферблатами, поддержкой зарядки от солнечной энергии, габаритами 46,7:40,9:11,7 мм и массой 140 граммов. В серию вошли модели 2A, 3A и 1A, которые отличаются расцветкой и ионным покрытием у черной версии. Часы оценены в 220, 220 и 260 евро соответственно.