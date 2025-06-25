Представлены часы Casio G-SHOCK GMA-P2100PC c поляризованными циферблатами

Компания Casio объявила о выпуске ударопрочных часов G-SHOCK GMA-P2100PC 7A, 1A и 4A, которые отличаются расцветками. Новинки характеризуются циферблатами с поляризованным цветным напылением, глянцевыми индексами, матовым текстурированным безелем и ремешком из биосмолы, фирменным ударопрочным корпусом G-SHOCK массой 40 граммов и с габаритами 46:40,2:11,2 мм, водонепроницаемостью до 200 метров, двойной LED-подсветкой, функцией мирового времени, пятью будильниками, ручным сдвигом стрелок, автокалендарем до 2099 года, точностью хода ±15 секунд в месяц и батарейкой CR1025 со сроком службы до трех лет. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке в июле по эквивалентной цене в 130 долларов.

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