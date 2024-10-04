Представлены часы Casio G-Shock Black and White

Японская компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов серией Black and White Series, которая состоит из моделей G-Shock GA-2100WD-1A, DW-6900WD-1, GA-100WD-1A, GA-700WD-1A и GA-110WD-1A. Новинки получили прочный матово-чёрный корпус, глянцевый белый циферблат, календарь, водонепроницаемость до 200 метров, таймер, будильник, секундомер и светодиодную подсветку. Модели G-Shock DW-6900WD-1, GA-2100WD-1A и GA-700WD-1A оценены в 110 долларов, G-Shock GA-110WD-1A обойдется в 120 долларов, а за GA-100WD-1A попросят 140 долларов. Часы уже доступны для покупки на дебютном американском рынке.