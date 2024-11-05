Представлены часы Casio G-Shock Flame Inside

Компания Casio пополнила ассортимент часов новой серией G-Shock Flame Inside, в которую вошли модели G-Shock GA-100FL-1A и GA-2100FL-1A с синим циферблатом, а также G-Shock GA-100FL-8A и GA-2100FL-8A с циферблатом оранжевого цвета. Первые символизируют высокотемпературное пламя, а вторые – низкотемпературное пламя. Все модели могут похвастаться ударопрочностью и водонепроницаемостью до 20 ATM. Часы появятся в продаже на родном для производителя японском рынке уже в текущем месяце по цене в эквивалент 137 и 145 долларов соответственно. Старт глобальных продаж ожидается в ближайшие недели.

Часы Amazfit T-Rex 3 выпустят в сентябре …
Компания Huami объявила, что умные часы Amazfit T-Rex 3 будут официально представлены 10 сентября в Китае…
Apple Watch SE продаются хуже Apple Watch Ultra…
Согласно свежему отчёту, опубликованному компанией Consumer Intelligence Research Partners, умные часы Ap…
Представлены недорогие смарт-часы Lenovo Watch …
Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов доступной моделью Watch, которая обойдется на дебютном …
Google Pixel Watch 3 получили всего 3 года поддержки…
Окно программной поддержки От компании Google для смартфонов Pixel 8a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pix…
Представлены смарт-часы Mobvoi TicWatch Atlas…
Компания Mobvoi пополнила ассортимент умных часов моделью TicWatch Atlas, которая оценена в 350 долларов.…
Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 выпустили в Европе …
Компания Xiaomi начала принимать европейские предзаказы на смарт-браслет Smart Band 9, который уже вышел …
Часы Casio G-Shock MRG-B2100D-1A оценили в 4200 долларов …
Компания Casio представила флагманские часы G-Shock MRG-B2100D-1A, которые появятся в продаже до конца ме…
Смарт-часы Suunto Race S Titanium оценили в 450 долларов …
Финская компания Suunto пополнила ассортимент спортивных умных часов моделью Suunto Race S Titanium, кото…
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor