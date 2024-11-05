Представлены часы Casio G-Shock Flame Inside

Компания Casio пополнила ассортимент часов новой серией G-Shock Flame Inside, в которую вошли модели G-Shock GA-100FL-1A и GA-2100FL-1A с синим циферблатом, а также G-Shock GA-100FL-8A и GA-2100FL-8A с циферблатом оранжевого цвета. Первые символизируют высокотемпературное пламя, а вторые – низкотемпературное пламя. Все модели могут похвастаться ударопрочностью и водонепроницаемостью до 20 ATM. Часы появятся в продаже на родном для производителя японском рынке уже в текущем месяце по цене в эквивалент 137 и 145 долларов соответственно. Старт глобальных продаж ожидается в ближайшие недели.