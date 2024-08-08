Представлены часы Casio G-Shock G-8900S-1

Компания Casio представила новые ударопрочные часы G-Shock G-8900S-1, которые появятся в продаже на родном для производителя японском рынке до конца месяца по цене в 100 долларов. Новинка характеризуется крупным ЖК-дисплеем, матовом черным корпусом с габаритами 55,1:52,5:16,3 мм, массой 69 граммов, безелем из нержавеющей стали, передней кнопкой с логотипом G для активации LED-подсветки, водонепроницаемостью до 200 метров, автокалендарём, пятью ежедневными будильниками, секундомером, таймером и мировым временем.