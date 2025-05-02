Представлены часы Casio G-Shock G-LIDE GBX-100S

Компания Casio пополнила ассортимент цифровых часов серии G-LIDE моделями G-Shock GBX-100S-1JF и GBX-100S-2JF, которые могут похвастаться скелетонированным безелем из нержавеющей стали и прозрачной смолы. Новинку также оснастили браслетом и уретановым ремешком из биопластика, ЖК-экраном MIP, функцией Smartphone Link и приложением для вывода информации о приливах и отливах, времени восхода и захода солнца, данных о восходе и закате, различными функциями тренировок, адаптером беспроводной связи Bluetooth, корпусом с водонепроницаемостью до 20 АТМ, а также габаритами 50,9:46:14,7 мм и массой 66 грамм. Часы станут доступны для покупки на дебютном японском рынке в мае по эквивалентной цене в 200 долларов.