Представлены часы Casio G-Shock GA-010-1A1

Компания Casio пополнила ассортимент аналогово-цифровых часов моделью G-Shock GA-010-1A1, которая получила классический для японского производителя дизайн и некоторые современные функции. Новинка характеризуется крупным черным корпусом из биосмолы, армированным углеродным волокном для большей прочности, водонепроницаемостью до 200 метров (20 бар), габаритами 55,1:51,9:17,5 мм и массой 67 граммов, батарейкой со сроком службы до 10 лет, автокалендарем, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем, секундомером и светодиодной подсветкой. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.