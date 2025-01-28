Представлены часы Casio G-Shock GA-010-1A1

Компания Casio пополнила ассортимент аналогово-цифровых часов моделью G-Shock GA-010-1A1, которая получила классический для японского производителя дизайн и некоторые современные функции. Новинка характеризуется крупным черным корпусом из биосмолы, армированным углеродным волокном для большей прочности, водонепроницаемостью до 200 метров (20 бар), габаритами 55,1:51,9:17,5 мм и массой 67 граммов, батарейкой со сроком службы до 10 лет, автокалендарем, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем, секундомером и светодиодной подсветкой. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.

Apple признала, что Siri записывала разговоры пользователей…
Сегодня появилась информация о том, что компания Apple достигла соглашения о выплате 95 миллионов долларо…
Belkin отзывает зарядку для умных часов из-за шанса возгоран…
Сегодня компания Belkin официально объявила об отзыве всех зарядных устройств из серии BoostCharge Pro Fa…
Часы OnePlus Watch 3 готовы к выходу …
Известный информатор Йогеш Брар сообщает, что релиз умных часов OnePlus Watch 3 состоится во время глобал…
Apple получила 40% всей прибыли на рынке умных часов…
Аналитики рынка сообщили, что умные носимые устройства (фитнес-браслеты, базовые и продвинутые умные часы…
Представлены часы Casio G-Shock Flame Inside…
Компания Casio пополнила ассортимент часов новой серией G-Shock Flame Inside, в которую вошли модели G-Sh…
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro вышел в России…
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro, который вышел на глоб…
Часы Garmin Instinct 3 AMOLED оценили в 450 евро …
Компания Garmin пополнила ассортимент часов моделями Instinct 3 AMOLED и Instinct 3 Solar, которые выпуск…
Представлены часы Casio WS1400H-8BV …
Компания Casio представила часы WS1400H-8BV, которые оценены на американском рынке в 30 долларов. Новинку…
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor