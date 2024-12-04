Представлены часы Casio G-Shock GA-B001MW-8AJF

Компания Casio представила часы G-Shock GA-B001, которые входят в коллекцию Virtual Mix. Новинка характеризуется серым корпусом с ударопрочной конструкцией Carbon Core Guard, габаритами 48,5:45,4:11,9 мм и массой 51 грамм, циферблатом с зелеными метками, водонепроницаемостью до 200 метров, адаптером беспроводной связи Bluetooth, секундомером, таймером, мировым временем, показателем уровня заряда батареи, двойной светодиодной подсветкой, автокалендарем и пятью ежедневными будильниками. Часы станут доступны для покупки на дебютном японском рынке уже в этом месяце по эквивалентной цене в 150 долларов. Дата глобального релиза пока не сообщается.

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