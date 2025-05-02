Представлены часы Casio G-Shock GBA-950 с шагомером

Компания Casio пополнила ассортимент аналогово-цифровых часов серией G-Shock GBA-950, которая состоит из трех моделей в черной, белой и сиреневой расцветках. Новинка характеризуется корпусом из армированной углеродным волокном смолы, ударопрочной и гибкой конструкцией, массой 53 грамма, габаритами 48,5:43,9:16 мм, безелем и ремешком из биопластика, комбинированным циферблатом, светящимися в темноте деталями, шагомером, акселерометром, адаптером беспроводной связи Bluetooth, ЖК-экраном с графиком интенсивности тренировок, функцией Flight Mode, автоматическим подсчётом кругов, интервальным таймером, секундомером с памятью, отслеживанием темпа и дистанции, полностью автоматическим календарем и секундомером. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 175 долларов.