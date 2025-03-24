Представлены часы Casio G-Shock GMA-P2100M

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock GMA-P2100M-2A, G-Shock GMA-P2100M-4A и G-Shock GMA-P2100M-7A в фиолетовой, розово-золотой и белой расцветках. Новинки характеризуются металлическими индексами с паровым напылением, ударопрочным корпусом с габаритами 46:40,2:11,2 мм и массой 40 граммов и браслетом из прочной и легкой смолы, аналоговым циферблатом, маленьким цифровым экраном, 48 часовыми поясами, функцией смещения стрелок, секундомером с точностью 1/100 секунды, 24-часовым таймером обратного отсчёта, пятью ежедневными будильниками, двойной светодиодной подсветкой, водонепроницаемостью до 200 метров и батарейкой CR1025 со сроком службы до трех лет. Цена часов на европейском рынке составила 100 евро.

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