Представлены часы Casio G-Shock GMB2100AD-5A

Компания Casio пополнила ассортимент часов линейки G-Shock Full Metal моделями G-Shock GMB2100AD-5A и G-Shock GMWB5000D-3, которые уже появились в американской продаже по цене в 550 долларов. Новинка характеризуется цельнометаллическим корпусом с винтовой задней крышкой, красновато-коричневым аналого-цифровым циферблатом у первой модели, цифровым циферблатом с зелёной окантовкой у второй, водонепроницаемостью до 200 метров, адаптером беспроводной связи Bluetooth для подключения к смартфону, технологией солнечной зарядки Tough Solar и поддержкой функции автоматической радио-синхронизации времени Multi-Band 6 у модели GMWB5000D-3.