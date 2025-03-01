Представлены часы Casio G-Shock GW-2320FP-1A2JR с Tough Solar

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock GW-2320FP-1A2JR, которая появится в продаже на дебютном японском рынке уже в этом месяце по эквивалентной цене в 160 долларов. Новинка характеризуется ударопрочным корпусом из алюминия и смолы с размерами 52,5:46,4:15,6 мм и массой 64 грамма, ремешком из смолы, водонепроницаемостью до 20 АТМ, радиоуправляемой коррекцией времени (Multiband 6), поддержкой технологии Tough Solar для зарядки от солнечного и искусственного света, мировым временем (48 городах и 31 часовой пояс), секундомером, пятью ежедневными будильниками, таймером, автоматической светодиодной подсветкой, индикатором заряда батареи и автоматическим календарем.

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