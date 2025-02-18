Представлены часы Casio G-Shock Gravitymaster GR-B300RY-1A9

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock Gravitymaster GR-B300RY-1A9, которая ориентирована на пилотов и спасателей. Новинка характеризуется фирменной ударопрочной конструкцией (Carbon Core Guard), корпусом из смолы, армированной углеродным волокном, безелем из нержавеющей стали, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 59:54,7:15,7 мм, массой 71 грамм, 3D-циферблатом, функцией памяти журнала полетов, таймеров, секундомер, будильником, адаптером беспроводной связи Bluetooth для подключения к смартфону и поддержкой зарядки от солнечного света Tough Solar. Цена часов будет объявлена позже.