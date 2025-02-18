Представлены часы Casio G-Shock Gravitymaster GR-B300RY-1A9

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock Gravitymaster GR-B300RY-1A9, которая ориентирована на пилотов и спасателей. Новинка характеризуется фирменной ударопрочной конструкцией (Carbon Core Guard), корпусом из смолы, армированной углеродным волокном, безелем из нержавеющей стали, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 59:54,7:15,7 мм, массой 71 грамм, 3D-циферблатом, функцией памяти журнала полетов, таймеров, секундомер, будильником, адаптером беспроводной связи Bluetooth для подключения к смартфону и поддержкой зарядки от солнечного света Tough Solar. Цена часов будет объявлена позже.

Часы Garmin Descent G2 оценили в 700 евро …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Descent G2, которая предназначена для фанатов д…
Представлены часы Casio G-Shock GA-010-1A1 …
Компания Casio пополнила ассортимент аналогово-цифровых часов моделью G-Shock GA-010-1A1, которая получил…
Часы Oppo Watch X2 будут измерять артериальное давление…
Компания OPPO опубликовала первое изображение умных часов Watch X2, которые еще не были представлены офиц…
Представлены часы Casio Pro Trek PRG-340L-5JF…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями Pro Trek PRG-340L-5JF и PRG-340B-3JF, которые отличаю…
Представлены термостойкие часы Casio CPP-002-OR…
Компания Casio пополнила ассортимент термостойких часов моделями Casio CPP-002-OR, Casio CPP-002-BK и Cas…
Часы Garmin Tactix 8 оценили в 1300 долларов …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Tactix 8, которая может похвастаться корпусом и…
Представлены часы Casio AEQ-120W-1BV и 120W-7AV…
Компания Casio представила часы AEQ-120W-1BV и AEQ-120W-7AV, которые отличаются расцветками: темно-серым …
Часы OnePlus Watch 3 готовы к выходу …
Известный информатор Йогеш Брар сообщает, что релиз умных часов OnePlus Watch 3 состоится во время глобал…
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor