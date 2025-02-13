Представлены часы Casio G-Shock Rangeman GPR-H1000RY-1A9

Компания Casio представила часы G-Shock Master of G-Land Rangeman GPR-H1000RY-1A9, которые получили прочный корпус и ярко-желтый ремешок из биосмолы. Новинка характеризуется габаритами 60,6:53,2:20,3 мм, массой 92 грамма, ЖК-экраном MIP, защитой от пыли и влаги, водонепроницаемостью до 200 метров, шестью датчиками, среди которых есть пульсометр, модулем GPS, оптическим монитором сердечного ритма, акселерометром, гироскопом, несколькими режимами спортивной активности, поддержкой зарядки от солнечной энергии, портом USB, адаптером беспроводной связи Bluetooth, автономностью до 14 часов при высокой интенсивности или до 23 месяцев в режиме энергосбережения. Цена и дата начала продаж часов будут объявлены позже.