Представлены часы Casio G-Shock Urban Utility

Компания Casio объявила о выпуске серии часов G-Shock Urban Utility Series, которая состоит из четырех моделей. Первая, DW-5610UU-8, получила серый корпус, черный циферблат и инвертированный ЖК-экран. Модель G-Shock DW-5610UU-3 отличается оливково-зелёной расцветкой. Две другие модели являются аналого-цифровыми: GA-B2100LUU-5A имеет бежевый цвет с тёмно-серым безелем и циферблатом, а GA-B2100LUU-8A оснащается серым корпусом. Все часы получили водонепроницаемость до 200 метров и ударопрочный корпус, а G-Shock GA-B2100LUU-5A и GA-B2100LUU-8A могут похвастаться адаптером беспроводной связи Bluetooth и поддержкой солнечной зарядки. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке по цене в 100 и 170 долларов соответственно.

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