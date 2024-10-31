Представлены часы Casio G-Shock Urban Utility

Компания Casio объявила о выпуске серии часов G-Shock Urban Utility Series, которая состоит из четырех моделей. Первая, DW-5610UU-8, получила серый корпус, черный циферблат и инвертированный ЖК-экран. Модель G-Shock DW-5610UU-3 отличается оливково-зелёной расцветкой. Две другие модели являются аналого-цифровыми: GA-B2100LUU-5A имеет бежевый цвет с тёмно-серым безелем и циферблатом, а GA-B2100LUU-8A оснащается серым корпусом. Все часы получили водонепроницаемость до 200 метров и ударопрочный корпус, а G-Shock GA-B2100LUU-5A и GA-B2100LUU-8A могут похвастаться адаптером беспроводной связи Bluetooth и поддержкой солнечной зарядки. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке по цене в 100 и 170 долларов соответственно.