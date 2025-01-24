Представлены часы Casio MWA300H

Компания Casio пополнила ассортимент аналоговых часов серией MWA300H, в которую вошли модели 1AV, 2AV и 3AV с черным, синим и зеленым циферблатами соответственно. Новинки характеризуются полностью аналоговым экраном, безелем из нержавеющей стали, полимерным ремешком, корпусом с габаритами 52,3:50,9:14,3 мм и массой 50 граммов, тремя дополнительными маленькими циферблатами для отображения секунд, минут и 1/10 секунды в секундомере, водонепроницаемостью (до 100 метров), а также батарейкой SR920SW, срок службы которой составляет три года. Цена часов на дебютном американском рынке составляет 70 долларов.