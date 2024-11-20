Представлены часы Casio Vintage AQ-230A-3AMQY

Компания Casio представила часы Vintage Collection AQ-230A-3AMQY, AQ-230A-4AMQY и AQ-230A-9AMQY, которые появятся в продаже ноябре по цене в 50 долларов. Первая модель оснащается зеленым аналогово-цифровым циферблатом и хромированным корпусом. Две остальные модели получили бледно-зеленую и золотистую расцветки. Также все модели характеризуются браслетом из нержавеющей стали, возможностью отображения двойного времени, ежедневным будильником, почасовыми сигналами, секундомером, автоматическим календарем, кварцевым механизмом с измерением времени с точностью ±30 секунд в месяц и батарейкой SR920W с временем автономной работы до трех лет.