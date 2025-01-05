Представлены часы Casio WS1400H-8BV

Компания Casio представила часы WS1400H-8BV, которые оценены на американском рынке в 30 долларов. Новинку оснастили прочным пластиковым корпусом с размерами 47,2:44,5:13,4 мм и массой 43 грамма, ремешком из смолы, ЖК-экраном со светодиодной подсветкой, водонепроницаемостью до 100 метров, батарейкой CR2025, срок службы которой составляет 10 лет, функцией записи времени 60 кругов, секундомером с точностью до 1/100 секунды, таймером обратного отсчёта, автокалендарем, тремя многофункциональными будильниками и сигналом каждый час.