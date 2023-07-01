Представлены часы Fire-Boltt Grenade

Компания Fire-Boltt представила смарт-часы Grenade, которые выделяется своим брутальным дизайном. Цена новинки составляет всего 27 долларов. Часы характеризуются металлическим корпусом, 1,39-дюймовым дисплеем с разрешением 360:360 пикселей, адаптером беспроводной связи Bluetooth для связи со смартфоном и функцией приема звонков, 123 спортивными режимами, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений ЧСС, двумя кнопками для управления, временем автономной работы до семи дней, голосовым ассистентом, повышенной защищённости , а также металлическими и силиконовыми ремешками на выбор.

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