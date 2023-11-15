Представлены часы Garmin Descent Mk3

Компания Garmin пополнила ассортимент дайверских умных часов моделями 43-мм моделью Descent Mk3 с безелем из нержавеющей стали, а также 43- и 51-мм моделью Mk3i с титановым безелем и тыльной панелью корпуса. Mk3i на 51 мм характеризуется 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 454:454 пикселей, а 43-мм версии – 1,2-дюймовым экраном с разрешением 390:390 пикселей.

Garmin Descent Mk3i получили связь на базе сонара SubWave и нового трансивера Descent T2, а Garmin Descent Mk3 не имеет поддержку SubWave. Descent Mk3 выдерживают погружения на глубину до 200 м, а также оснащаются 4000 загруженными местами для дайвинга, высотомером, барометром, компасом, подводным компасом, модулем GPS, датчиками для мониторинга ЧСС и прочих показателей здоровья, режимом ночного видения и автономностью до 48 часов в режиме погружения. Цена Descent Mk3 стартует от 1200 долларов. Descent Mk3i на 43 мм обойдутся в 1400 долларов, а на 51 мм – 1600 долларов. Передатчик Descent T2 стоит 500 долларов.