Представлены часы Garmin Forerunner 165

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Forerunner 165 и Forerunner 165 Music, которые оценены в 250 и 300 долларов соответственно. Базовая модель характеризуется размером 43 мм, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 пикселей, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, корпусом из армированного полимера, автономностью до 11 дней, возможностью отслеживания частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом, мониторингом уровня стресса и качества сна, множеством режимов тренировок, поддержкой GPS, 4 ГБ флеш-памяти, модулями Bluetooth, ANT+ и Wi-Fi. Модель Forerunner 165 Music отличается функцией загрузки музыки из Spotify, Deezer или Amazon Music для прослушивания без смартфона в беспроводных наушниках.

Представлены титановые часы Casio G-Shock MRG-B5000R-1…
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B5000R-1, которая появится в п…
Смарт-часы Rollme Hero M5 оценили в 50 долларов …
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Hero M5, которая при весьма низкой цене (50 дол…
Часы Redmi Watch 4 оценили в 70 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Redmi Watch 4, которая работает под управлением…
Часы Vivo Watch 3 появились в продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам умных часов Watch 3, которые были представлены неделю назад. …
Часы Casio Casiotron TRN-50-2A оценили в 425 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью Casiotron TRN-50-2A, которая выйдет тир…
Представлены часы-консоль Retro Gaming Watch …
На краудфандинговой площадке Kickstarter стартовал сбор средств на умные часы Retro Gaming Watch, которые…
Так выглядят смарт-часы iQOO Watch …
Компания Vivo опубликовала несколько тизеров, посвященных умным часам iQOO Watch. Устройство будет предст…
Часы Black Shark S1 Pro оценили в 77 евро …
Принадлежащий Xiaomi бренд Black Shark представил на международном рынке умные часы Black Shark S1 Pro и …
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Обзор HUAWEI Watch GT 3 SE. Умные часы с 100 режимами тренировокОбзор HUAWEI Watch GT 3 SE. Умные часы с 100 режимами тренировок
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLEDОбзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLED

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor