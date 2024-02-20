Представлены часы Garmin Forerunner 165

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Forerunner 165 и Forerunner 165 Music, которые оценены в 250 и 300 долларов соответственно. Базовая модель характеризуется размером 43 мм, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 пикселей, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, корпусом из армированного полимера, автономностью до 11 дней, возможностью отслеживания частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом, мониторингом уровня стресса и качества сна, множеством режимов тренировок, поддержкой GPS, 4 ГБ флеш-памяти, модулями Bluetooth, ANT+ и Wi-Fi. Модель Forerunner 165 Music отличается функцией загрузки музыки из Spotify, Deezer или Amazon Music для прослушивания без смартфона в беспроводных наушниках.