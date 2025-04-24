Представлены часы Garmin Instinct 3 Tactical Edition

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов линейкой Instinct 3 Tactical Edition, которая состоит из моделей на 45 мм и 50 мм. Первая оснащается MIP-экраном на солнечной батарее, а вторая AMOLED-панелью. Новинка получила корпус из армированного волокнами полимера, металлический безель, болтовое крепление и защитное стекло дисплея. Часы также характеризуются прочностью по стандарту MIL-STD 810, водонепроницаемостью до 100 метров, фонариком, зеленым светом для ночного видения, стробоскопическим режимом, режимом ночного видения (NVG), функцией Kill Switch для мгновения форматирования данных на устройстве, 3-осевым компасом, барометрическим альтиметром, многодиапазонным GPS с технологией SatIQ, мониторингом здоровья и физической активности, статусом вариабельности сердечного ритма (ВСР) и уровня стресса. Часы оценены на американском рынке в 500 и 600 долларов соответственно.

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