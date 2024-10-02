Представлены часы Garmin Lily 2 Active с GPS

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Lily 2 Active, которая оценена в 300 долларов. Новинка характеризуется корпусом из анодированного алюминия, ЖК-экраном с разрешением 240:201 точку, отображением 16 оттенков серого и защитным стеклом Gorilla Glass 3, водонепроницаемостью до 5 АТМ, встроенным GPS с отслеживанием бега, ходьбы и езды на велосипеде, двумя боковыми кнопками, мониторингом частоты сердечных сокращений, уровня стресса, качества сна, пульса, дыхания и сожжённых калорий, временем автономной работы до 9 дней в обычном режиме или до 9 часов с активированным GPS, силиконовым ремешком, а также зеленой, золотистой и серебристой расцветками.