Часы Google Pixel Watch 3 показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles и авторитетный информатор OnLeaks опубликовали первые качественные изображения и подробности о характеристиках умных часов Google Pixel Watch 3, релиз которых ожидается в октябре вместе с флагманскими смартфонами Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Итак, гаджет получит круглый экран с минимальными рамками, круглую кнопку навигации на правой грани, более толстый корпус (из-за использования ёмкого аккумулятора) с размерами 40,79:40,73:14 мм против 41:41:12,3 мм у предыдущего поколения, два размера и предустановленную операционную систему Wear OS. Ориентировочная цена пока не раскрывается.

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