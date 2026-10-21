Представлены часы HONOR Watch Fit 6

Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Fit 6, которая получила AMOLED-дисплей с разрешением 410:502 точки, кадровой частотой 60 Гц, очень узкими рамками и яркостью 3000 нит. Новинка также характеризуется корпусом из усиленного полимерного волокна с габаритами 47,5:40,73:11,39 мм и массой 31,8 грамма, ремешком из TPU, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 620 мАч, измерением сердечного ритма, оценкой рисков фибрилляции предсердий, ранних сокращений, нерегулярного ритма и апноэ во сне, режимом записи упражнений, 24 спортивными режимами, включая профессиональный режим бега, измерением вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, оценкой состояния организма, а также поддержкой GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou и QZSS, а также модулями Bluetooth 5.4 и NFC. Цена часов пока не объявлена.