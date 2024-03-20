Представлены часы HONOR Watch GS 4

Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GS 4, которая оценена в Китае в 140 и 165 долларов в зависимости от версии. Новинка характеризуется 45,9-мм корпусом из низкоуглеродистой нержавеющей стали 316L, черной, золотистой и серебристой расцветками, 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей и 8000 циферблатами, восьмиканальным датчиком для измерения частоту сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, 100 спортивными режимами, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, модулями GPS и NFC, встроенными микрофоном и динамиком, защитой от воды до 5 атмосфер и автономностью до 14 дней.