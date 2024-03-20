Представлены часы HONOR Watch GS 4

Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GS 4, которая оценена в Китае в 140 и 165 долларов в зависимости от версии. Новинка характеризуется 45,9-мм корпусом из низкоуглеродистой нержавеющей стали 316L, черной, золотистой и серебристой расцветками, 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей и 8000 циферблатами, восьмиканальным датчиком для измерения частоту сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, 100 спортивными режимами, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, модулями GPS и NFC, встроенными микрофоном и динамиком, защитой от воды до 5 атмосфер и автономностью до 14 дней.

Представлены смарт-часы Moto Watch 40 …
Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 40, которая оценена в 65 долларов.…
Samsung готовит к релизу прямоугольные Galaxy Watch…
В далёком 2013 году компания Samsung официально выпустила свои новые умные часы под названием Galaxy Gear…
Google готовит к релизу Pixel Watch 3 с UWB…
Сегодня появилась новая информация о том, что компания Google планирует добавить больше интересных функци…
Часы Honor Choice Watch вышли в России …
В российской продаже появились умные часы Honor Choice Watch, которые были представлены в Индии всего пар…
Представлена глобальная версия часов Xiaomi Watch S3…
Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Xiaomi Watch S3, которые были выпущены на родно…
Часы Oppo Watch X оценили в 295 долларов …
Компания Oppo пополнила ассортимент умных часов моделью Oppo Watch X, которая работают под управлением We…
Представлены смарт-часы boAt Enigma Z20…
Индийские источники сообщают о выходе в продажу умных часов boAt Enigma Z20, которые могут похвастаться з…
Часы Casio Pro Trek PRG-340SC оценены в 250 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент умных часов моделью Pro Trek PRG-340SC, которая станет доступна для …
Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch ProОбзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro
Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE BandУмный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLEDОбзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLED
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor